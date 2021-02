Funtrab disponibiliza 956 novas oportunidades de emprego no MS

A semana começa com quase mil novas oportunidades de emprego na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. As vagas são ofertadas na Capital e em 25 municípios do Estado que contam com unidades da Casa do Trabalhador.

Oportunidades para as áreas de vendas, saúde, transporte, construção civil e serviços gerais fazem parte da lista de vagas disponíveis para a Capital. No total são 183.

Já no interior do Estado, o maior número de ofertas se concentra nos municípios de Dourados (106), Miranda (88), Caarapó (83), Nova Andradina (61), Paranaíba (61), Nova Alvorada do Sul (48), Ponta Porã (41), Ribas do Rio Pardo (30) e Aquidauana (30).

Os interessados em se candidatar a uma vaga podem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado à seleção é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a agência mais próxima. Endereços, telefones, horários de funcionamento e detalhamento das vagas acesse aqui.

Mas também é possível se candidatar a uma das oportunidades ofertadas através do aplicativo "MS Contrata+" que está disponível para download gratuito nas principais lojas virtuais.

Katiuscia Fernandes - Subcom