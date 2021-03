Funsau contrata agente de farmácia, farmacêutico e médico plantonista

Até a próxima quinta-feira (11), estão abertas as inscrições para o processo seletivo para contratação, por tempo determinado, de 10 agentes de farmácias, 12 farmacêuticos e 42 médicos plantonistas, que atuarão no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande.

As inscrições podem ser feitas, de forma on-line, no site www.concursos.ms.gov.br, e os resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular serão publicados no dia 15 de março, para que o período recursal seja realizado no dia 16 de março e a publicação dos resultados dos recursos e resultados definitivos estejam disponíveis no dia 18 de março.

Mais informações no Diário Oficial nº 10.429 do Diário Oficial do Estado, páginas 135 a 145.

Katiuscia Fernandes – Subcom