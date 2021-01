Funsat oferece quase 500 vagas de emprego nesta quarta-feira na Capital

Funsat em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Na primeira quarta-feira (6) do ano, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) está ofertando 497 vagas de emprego em Campo Grande. Entre os destaques estão as vagas de eletricista com 202 vagas e operador de telemarketing receptivo com 50 vagas.

Além destas, há vagas de mecânico, pedreiro, vendedor interno, instalador, atendente de balcão, frentista, garçom e etc.

Quem estiver interessado nas vagas, é preciso ir até agência localizado na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande. As vagas são rotativas e devem ser preenchidas em qualquer momento. Clique aqui para ver todas as oportunidades.