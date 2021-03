Funsat oferece 419 vagas nesta terça sendo duas para alinhador de pneus com salário de R$ 1,5 mil

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Entre as 419 vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande nesta terça-feira (16), duas são para trabalhar em serviços de borracharia, alinhamento de pneus, balanceamento, freio e suspenção. O profissional dessa área irá realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlam também a vida útil e utilização do pneu. Trocam e ressulcam pneus. Consertam pneus a frio e a quente, reparam câmara de ar e balanceiam conjunto de roda e pneu. Prestam socorro a veículos e lavam chassis e peças. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Para concorrer a essa vaga é necessário ter seis meses de experiência, porém, não precisa ser comprovada em carteira, ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação há pelo menos seis meses.

O salário é de R$ 1.500,00 mais vale transporte e outros incentivos e comissão, a combinar. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00 e sábado até 12h00.

Diariamente, a Funsat divulga vagas de emprego no site http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/ , redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil. Para mais informações, a Fundação do Trabalho está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento, devido à pandemia da Covid-19, é das 7h30 às 17h00, ou através do telefone (67) 4042-0585.