Funsat oferece 419 vagas de emprego nesta terça-feira

Fundação Social do Trabalho - (Foto: Divulgação)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 419 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (16). As oportunidades com mais vagas são para eletricista, com 151 vagas e operador de telemarketing receptivo com 60 vagas.

Há, ainda, 20 oportunidades de emprego para o cargo de operador de telemarketing receptivo aprendiz e outras 26 vagas para vendedor interno.

Outros destaques são para assistente administrativo, promotor de vendas, auxiliar jurídico, costureira e açougueiro.

Também são oferecidas vagas para Pessoas com Deficiências nas funções de instrutor de informática, monitor de alunos e servente de obras. Veja a lista completa de vagas.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.