Funsat leva workshop sobre o mercado de trabalho para o Jardim Canguru, serão 4 dias de palestras

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (30), mais um workshop sobre o Mercado de Trabalho. A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) tem como um dos objetivos oferecer qualificação, gratuita e de qualidade. A princípio busca o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do Município de Campo Grande e Região.

Com a proposta de atender o público vulnerável, tais como: beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados e que estão cadastrados no banco de dados do SINE (Sistema Nacional de Emprego), beneficiários de políticas de inclusão social e de políticas de integração, desenvolvimento regional e local, trabalhadores rurais, pessoas com deficiência e idosos.

A Escola de Educação Profissional – Funsat, realizará um Workshop sobre O Mercado de Trabalho no CRAS do Jardim Canguru, com início nesta segunda-feira (30), até quinta-feira, (3) com horário das 08h00 às 11h00.

*Palestrantes:*

Segunda- feira – 30/11/20

Professora Dra: Laura Gomes

Com o tema: Empreendedorismo

Horário: Das 8h às 11h

Terça-feira: 01/12/2020

Professora.: Cintia Graciela S. Acunha.

Com o tema: Mundo Trabalho.

Horário: Das 8h às 11h.

Quarta-feira: 02/12/2020

Professor: Thiago Toledo

Com o tema: Marketing Digital

Horário: Das 8h às 11h

Quinta-feira: 03/12/20

Professora. Tarcila Pereira Vaz Miranda

Com o tema: Educação Financeira.

Horário: Das 8h às 11h.

*Serviços:*

Workshop: 30/11/20 – 03/12/20

Local: CRAS – Jardim Canguru

Endereço: Rua dos Topógrafos n° 1175 Jardim Canguru

Horário: das 8h às 11h da manhã.