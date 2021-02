Funesp contrata Coordenador Setorial e Instrutor de Musculação para projetos de esporte e lazer na Capital

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (08), através do Diário Oficial (Diogrande), edital de contratação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer, referente ao processo seletivo n. Edital n. 05/2019-01, programa de contratação temporária para suprir as vagas em aberto para as funções de Coordenador Setorial e Instrutor de Musculação.

Os candidatos convocados devem apresentar a documentação amanhã (09), às 9h, na sede da Fundação Municipal de Esportes localizada na Rua Dr. Paulo Machado, 663 – Santa Fé.

A Funesp possui hoje 70 locais de atendimento, entre parques e praças, onde oferece mais de 50 modalidades esportivas gratuitas atendendo nas sete regiões de Campo Grande cerca de 20 mil pessoas, além do Projeto Movimenta CG em casa que já tem mais de 100 vídeos com atividades orientadas para a pessoa se exercitar em casa.

O Edital n. n. 05/2019-17, com as listas nominais, pode ser conferido na edição desta quarta-feira (20), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.