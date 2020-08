Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

João Moreira Neto

Faleceu no dia 04.08.20. Filho de Josepha Angelica de Jesus. O velório acontece nesta quarta-feira (5), na capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS, das 07h30 às 9h30, onde o corpo será sepultado.

Isabel Gonçalves de Brito Penharbel

Faleceu no dia 04.08.20. Filha de Eulina da Silva. O velório acontece nesta quarta-feira (5), das 8h às 10h, na capela do Cemitério Jardiim das Palmeiras, sala 01, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Alice dos Santos

Nasceu no dia 02.07.20 e faleceu no dia 04.08.20. Filha de Karolyn Conceição da Silva dos Santos. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Irene dos Santos

Faleceu no dia 04.08.20, aos 64 anos. Filha de Maria Omizia Nunes da Silva. O velório acontece nesta quarta-feira (5), na capela do Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Celina Marafiga Vaz

Faleceu no dia 04.08.20, aos 85 anos. Filha de Santa Agripina Devicari. O velório acontece nesta quarta-feira (5), na capela do Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Elena Arantes de Sousa

Faleceu no dia 04.08.20. O velório acontece nesta quarta-feira (5), na capela do Cemitério Parque de Campo Grande, onde o corpo será sepultado.

Aldo Moreira Bazzano

Faleceu no dia 04.08.20. Filho de Dirce Moreira Bazano. O velório e o sepultamento do corpo será no município de Jardim-MS.

Maria Emilia Neto de Abreu

Faleceu no dia 04.08.20. Filha de Adelino Alves de Abreu e de Maria Neto dos Santos. O velório acontece nesta quarta-feira (5), das 12h às 14h, na capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.