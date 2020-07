Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Noel Virginio

Faleceu no dia 29.07.20, aos 87 anos. Filho de Edwiges dos Santos. O velório acontece nesta sexta-feira (31), na capela do Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Cleuza Alves Rosa

Faleceu no dia 30.07.20, aos 68 anos. Filha de Josina Maria de Macedo. O velório acontece nesta sexta-feira (31), na Rua 13 de Maio, 4.588, Bairro São Francisco, sala 02, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Laurentina Mendes Queiroz

Faleceu no dia 30.07.20, aos 101 anos. Filha de Laurentina Mendes Queiroz. O velório acontece nesta sexta-feira (31), na Rua 13 de Maio, 4.588, Bairro São Francisco, sala 01, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Danielly da Silva Jacques da Rocha

Faleceu no dia 30.07.20, aos 25 anos. Filha de Maria Madalena da Silva Rocha. O velório acontece nesta sexta-feira (31), na Rua Ipamerim com a Rua Ariri, Bairro Moreninha II, sala 01. O corpo será sepultado no Cemitério Nacional Parque.

Evanilda Lopes de Souza

Faleceu no dia 30.07.20. O velório acontece nesta sexta-feira (31), das 8h às 10h, na capela do Cemitério Parque de Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.

Maria Aparecida Lima

Faleceu no dia 30.07.20, aos 67 anos. Filha de Josefa Ferreira Lima. O velório acontece nesta sexta-feira (31), das 8h às 10h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740, Bairro Aero Rancho, sala 01, em Campo Grande-MS. O corpo será sepultado no Cemitério Santo Amaro.

Arlindo Gomes da Silva

Faleceu no dia 30.07.20. Filho de Maria José dos Prazeres. O velório acontece nesta sexta-feira (31), das 10h às 12h, na Rua 13 de Maio, 4.588, Bairro São Francisco, sala01, em Campo Grande-MS. Não foi informado o local do sepultamento.

Sergio Miranda

Faleceu no dia 30.07.20. Filho de Gervasia Torres de Miranda. O velório acontece nesta sexta-feira (31), das 11h às 13h, na Avenida Tamandaré, 6.934, Lagoa da Cruz, sala 01, em Campo Grande-MS.

Fernando Rodrigues do Nascimento

Faleceu no dia 28.07.20. O velório acontece nesta sexta-feira (31), das 13h30 às 15h30, na capela do cemitério Parque de Campo Grande, onde o corpo será sepultado.

Candelaria Caldas Torres

Faleceu no dia 30.07.20. O velório acontece nesta sexta-feira (31). O velório acontece nesta sexta-feira (31), das 14h30 às 16h30, na capela do cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS, onde o corpo será sepultado.