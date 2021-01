Fundesporte debate aporte financeiro aos clubes de futebol para a disputa do Estadual

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizarão, na sexta-feira (22.01), no auditório do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), em Campo Grande, às 9 horas, reunião com os presidentes dos clubes profissionais de futebol. O objetivo é debater o Termo de Fomento a ser formalizado como apoio do Governo do Estado ao Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A 2021.

Trata-se da discussão quanto ao detalhamento dos termos do Termo de Fomento, nos quais se estabelecem as obrigações das partes e se discute todo o calendário do campeonato, suas fases, processando o levantamento de informações necessárias para se determinar despesas e aporte de recursos.

O Governo do Estado, na gestão do governador Reinaldo Azambuja, tem prestado integral apoio anual aos clubes profissionais na realização do campeonato de futebol, com transferência de recursos, visando a melhoria, ampliação e renovadas condições de realização.

Há grande interesse de toda sociedade sul-mato-grossense no avanço do futebol profissional no plano nacional e a administração estadual, por intermédio da Fundesporte, esteve presente emprestando apoio à Federação e aos clubes.

Como parte desse processo correspondente ao futebol profissional em Mato Grosso do Sul, a Fundesporte e FFMS realizarão, em 12 de fevereiro, seminário sobre Gestão do Futebol Profissional e de Base. A finalidade é debater a respeito das novas experiências de organização, estrutura e funcionamento dos clubes futebolísticos, da importância das equipes de base, da política de desenvolvimento do futebol no Estado, e das perspectivas futuras.

Repasse anual garantido

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, é o principal fomentador do futebol estadual. Em 2020, foi garantido R$ 820 mil aos clubes para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, o valor foi 30% maior em relação aos R$ 622 mil repassados desde 2015.

Para autorizar o incremento, as equipes tiveram de justificar, com transparência, a necessidade do recurso. Anualmente, com o aporte, o Governo auxilia os clubes futebolísticos nas despesas da competição, como taxa de arbitragem, além de hospedagem e alimentação nos jogos fora de casa. Para o certame de 2020, o acréscimo de 30% ajudou no custeio de materiais esportivos (bolas, coletes, uniformes, instrumentos de treinamento, entre outros).

Assessoria de Comunicação Fundesporte