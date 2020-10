Fumaça incomoda a vizinhos e dono de rancho é multado após tentar queimar lixo

Após receber denuncias a Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou o dono de um rancho por queimar lixo na noite de ontem (16) em Três Lagoas - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Após receber denuncias a Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou o dono de um rancho por queimar lixo na noite de ontem (16) em Três Lagoas, a km 326 de Campo Grande.

Os moradores da região fizeram as denuncias após sentirem o incomodo provocado pela fumaça.

A PMA foi rapidamente ao local e verificou galhadas, folhas e outros resíduos sendo queimados pelo proprietário do rancho e percebeu que realmente havia muita fumaça no local. Além disso, o fogo no terreno colocava em risco a vegetação próxima.

A equipe ordenou que o proprietário realizasse a extinção do incêndio. O infrator (42), residente no local, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500,00.