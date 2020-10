Frota de viaturas da Guarda Civil será reforçada para atender as sete regiões de Campo Grande

Campo Grande ganhará sete novos veículos

A Prefeitura de Campo Grande vai reforçar a frota de viaturas para atender as sete regiões urbanas da cidade. A aquisição de sete novos veículos vai atender as Bases Operacionais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) nos bairros e região central. O contrato prevê a aquisição do modelo SUV marca Renault Duster.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes) as novas viaturas vão reforçar a atuação da GCM no patrulhamento preventivo, atendimento nas rondas das escolas e prédios públicos, além do apoio nas ações das Polícias Militar e Civil e outras forças que venham solicitar o auxílio da Guarda Metropolitana.

O fortalecimento do trabalho executado pela Guarda Civil Metropolitana pode ser observado nos últimos anos, quando o setor passou a receber investimentos em equipamentos de proteção individual, armas, pistola de condutividade elétrica, coletes balísticos, além de veículos e motocicletas.

Campo Grande conta hoje com efetivo de 1.084 GCMs e destes, mais de 650 servidores da segurança estão aptos a portarem arma de fogo em serviço; o número de guardas capacitados corresponde a 80% do efetivo operacional da Guarda Civil. Com isso, a população ganha um reforço nas operações e patrulhamento realizados nas ruas da cidade.