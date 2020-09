Frente fria dá boas-vindas a primavera e ameniza clima em Mato Grosso do Sul

Junto com a primavera que começa na próxima terça-feira (22) chega também a expectativa de mudanças no clima seco e quente que predomina sobre grande parte do País provocando inclusive queimadas de grandes proporções.

De acordo com o Climatempo, uma grande frente fria deve atingir o Brasil nos últimos dias de inverno e início da nova estação. Embora haja muita expectativa para chuva, os volumes estimados são baixos e não devem ocorrer por muitos dias.

Mato Grosso do Sul pode ter pancadas de chuvas em algumas áreas da região sudoeste no sábado (19), e no domingo (20) em alguns pontos da região pantaneira. Acumulados um pouco maiores são esperados para a segunda-feira (21) final de tarde e noite, desta vez atingindo também as regiões centro-norte e leste.

Apesar de ser uma frente fria, os impactos em Mato Grosso do Sul serão de temperaturas um pouco mais amenas que as atuais e uma melhora na umidade relativa do ar a partir de domingo. Antes disso, a massa de ar quente e seco deve se intensificar em todas as áreas.

O Climatempo destaca que as indicações de volume de e posicionamento de chuva podem se alterar com o passar dos dias, sendo necessário acompanhamento para confirmação de tendência.

Terça-feira de tempo firme

Os dias quentes influenciados por uma grande massa de ar seco que predomina sobre o País devem se repetir ao longo desta semana. A terça-feira (15) em Mato Grosso do Sul será de céu claro a parcialmente nublado, especialmente na região sul que terá bastante nuvens neste dia.

A umidade relativa do ar fica elevada na região sudoeste no início do dia, mas cai bastante ao longo do dia se igualando as demais áreas do Estado. A variação para este dia será de 90% a 10%, considerado estado de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ingerir muito líquido, umectar ambientes com aparelhos, reservatórios de água ou até mesmo toalhas molhadas, evitar exposição direta ao sol, fazer refeições leves, evitar banhos quentes que ressecam a pele, usar hidratantes corporais, redobrar atenção com crianças e idosos, estão entre as recomendações para aliviar o desconforto nos dias secos.

As temperaturas seguem elevadas, e a variação estimada para Mato Grosso do Sul neste dia é de 17°C a 38°C. Confira abaixo a mínima e a máxima previstas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Campo Grande: 24°C a 36°C

Dourados: 18°C a 35°C

Três Lagoas: 23°C a 37°C

Corumbá: 21°C a 32°C

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm