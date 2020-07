Frente fria avança e fim de semana pode ter mínima de 4°C

A umidade do ar ficará em estado de alerta podendo atingir os 20% - (Foto: Chico Ribeiro)

A atuação de uma frente fria pelo centro sul do País mudará o clima durante o fim de semana em Mato Grosso do Sul. Essa condição irá auxiliar no aumento das instabilidades e melhorar os índices de umidade relativa do ar, porém as chances de chuva são baixas conforme a especialista em meteorologia do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro), Franciane Rodrigues. A frente fria poderá favorecer formação de geada na madrugada de sábado (25) para domingo (26) na região sul do Estado.

Para este sábado as condições climáticas serão de céu parcialmente nublado a nublado. Mesmo com o aumento de nuvens não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar estará em estado de atenção com índices podendo variar entre 80% a 30%. Neste dia o vento ficará moderado com possibilidade de rajadas, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul.

As temperaturas poderão registrar mínima de 8 °C e máxima de 34 °C no Estado, e na capital a variação está estimada entre 15 °C a 28°C. O Cemtec destaca que a queda de temperatura estimada terá pouca influência nos setores norte e bolsão neste dia.

Essa condição de temperaturas mais amenas deverá se manter no domingo, que tem previsão de céu claro com poucas nuvens em todas as regiões e sem expectativa de chuva. A umidade do ar ficará em estado de alerta podendo atingir os 20%. Neste dia as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 4 °C a 30 °C e na capital variação está estimada em 15 °C a 29 °C. Os setores norte e bolsão terão pouca influência da frente fria.