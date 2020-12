Fragmento de bala é encontrado em corpo de uma das meninas mortas no Rio

A Polícia Civil do Rio informou nesta quarta-feira, 9, que foram encontrados fragmentos de projétil no corpo de uma das meninas mortas na sexta-feira passada em Duque de Caxias. As primas Emily e Rebeca, de 4 e 7 anos de idade, foram baleadas quando brincavam na porta de casa, na cidade da Baixada Fluminense.

Segundo a polícia, os fragmentos serão periciados "para confronto balístico com as armas apreendidas dos policiais militares" que faziam patrulhamento na região na noite das mortes. Ao todo, foram recolhidas cinco pistolas e cinco fuzis.

Emily e Rebeca moravam na comunidade do Barro Vermelho, em Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias. Vizinhos relataram que um carro da Polícia Militar foi visto disparando tiros. A PM confirmou que uma equipe do 15.º Batalhão fazia um patrulhamento na comunidade do Sapinho e teria ouvido disparos de arma de fogo. A corporação alega, no entanto, que os agentes não atiraram de volta.