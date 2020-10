Fort Atacadista completa 21 anos e lança a maior campanha de aniversário

O Fort Atacadista completa 21 anos no mês de outubro - (Foto: Divulgação)

O Fort Atacadista completa 21 anos no mês de outubro e lança a maior campanha de aniversário já realizada. Durante todo o mês, haverá uma série de ofertas nas mais de 40 lojas do Fort no país, sendo 7 delas localizadas em Campo Grande, e preços ainda mais baixos para presentear os consumidores com a campanha “Campeão dos preços baixos”. “Fizemos grandes negociações com a indústria, para garantir este diferencial que sempre foi um dos principais pilares do Fort: o preço baixo”, adianta João Pereira, vice-presidente comercial do Grupo Pereira.

A campanha, que teve início no dia 01 de outubro, terá neste fim de semana, para comemorar o aniversário do Fort, o retorno do tradicional “DIA F” – ação promocional que não é realizada desde o início da pandemia. Excepcionalmente no mês de outubro e para evitar aglomerações, o Dia F especial de 21 anos do Fort Atacadista será em dois dias: 3 e 4 de outubro, sábado e domingo, com centenas de produtos a preços ainda mais especiais, com todas as lojas funcionando em horário especial, sendo que o cliente poderá consultar o horário de funcionamento das lojas no site do Fort: www.fortatacadista.com.br.

Fort Atacadista tem ofertas especiais em seu mês de aniversário

Além disso, o cliente poderá ficar tranquilo, pois todas as lojas estarão com preços, produtos e estoque preparados e garantidos para os dois dias de Dia F. Nas propagandas exibidas em TV, o site será divulgado por meio de QR Code. Nas redes sociais, serão veiculados anúncios com o horário de cada loja: o consumidor vai ser impactado somente pela divulgação da loja mais próxima do seu endereço.

“Teremos o melhor aniversário de todos os tempos, apesar de todas as adversidades que a população está vivendo neste ano. O cliente vai sentir que está comprando em uma empresa responsável para com todos”, afirma Gilberto Oliveira, diretor nacional de operações.

A garota-propaganda do mês de aniversário Fort Atacadista é a chef Michelle Crispim, que – assim como o Fort – veio de Santa Catarina e conquistou o Brasil. A catarinense venceu uma das temporadas do Masterchef Brasil, conquistando projeção nacional com seu talento e carisma. Além de estampar peças publicitárias da campanha, como os outdoors nos estados de SC, MT, MS e no Distrito Federal, Michelle também irá comandar Lives nas redes sociais do Fort.

Mais facilidade no pagamento

O Vuon Card, o cartão próprio do Grupo Pereira, proporciona benefícios e descontos exclusivos para compras em todas as lojas do Fort Atacadista. Itens do bazar, por exemplo, podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. Clientes que ainda não possuem o cartão poderão fazer o seu logo na entrada das lojas, em poucos minutos e sem burocracia.

Pioneirismo

O Fort Atacadista iniciou suas atividades em 1999 na cidade de Joinville, sendo o pioneiro no Sul do Brasil em seu formato de vendas, o atacarejo, no qual o cliente pode optar entre comprar itens no atacado ou no varejo, obtendo uma economia considerável em comparação aos varejos tradicionais. O Fort também foi pioneiro neste ano atípico, saindo na frente ao adotar medidas preventivas de higiene e segurança – até mesmo antes dos decretos municipais. “Chegamos à maioridade em um ano atípico. Tivemos que nos adaptar, fomos os primeiros a fazermos controle de entrada de clientes nas lojas e aplicamos uma série de normas para garantir a segurança dos clientes e dos nossos funcionários”, reforça Gilberto Oliveira.