Força-tarefa realiza operação para evitar que fogo alcance a Serra do Amolar

Um helicóptero do Ibama e um avião Air Tractor auxiliarão na operação da força-tarefa - (Foto: Sílvio de Andrade)

Os bombeiros concluíram nesta terça-feira a extensa linha de contrafogo – cerca de três quilômetros – para conter os focos de calor que avançam em direção à Serra do Amolar. O risco de o fogo chegar à morraria e se propagar por mais duas unidades de conservação, levou a coordenação da força-tarefa no Pantanal a priorizar o controle das chamas que já chegaram ao grande vale que liga a serra à morraria no entorno.

A tarefa nos próximos dias será monitorar a área e realizar alguns combates com a ajuda do helicóptero do Ibama, que chegou nesta terça-feira à região, e o avião Air Tractor contratado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Defesa Civil Estadual. As duas aeronaves têm capacidade para lançar, juntas, 2.450 litros de água. Não houve operação nesta terça-feira devido a falta de visibilidade por concentração de fumaça.

Amanhã, 30, o helicóptero fará um sobrevoo na área crítica logo pela manhã com os tenentes Pedro Faria e Luisiana Guimarães, que comandam a equipe de bombeiros paranaense, para definir as coordenadas para lançamento de água. A temperatura segue alta na região – em torno de 41 graus, com 22% de umidade relativa do ar às 15h, quando os focos reacendem na beira do Rio Paraguai, encobrindo a morraria.