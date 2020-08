Força Nacional é autorizada a atuar nas ações do Em Frente Brasil

O Diário Oficial da União publica, nesta quinta-feira (20), portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, nas ações do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta (Projeto Em Frente Brasil), em apoio aos estados do Pará, Espírito Santo, de Goiás, Pernambuco e do Paraná.

De acordo com o documento, os militares atuarão nas capitais e regiões metropolitanas dos respectivos estados, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR), e em apoio aos órgãos de segurança pública locais.

A portaria determina ainda que as ações, de polícia judiciária e perícia forense, serão em caráter episódico e planejado, pelo prazo de 124 dias, a contar de 19 de agosto até 20 de dezembro deste ano. Caso haja necessidade, o prazo poderá ser prorrogado.