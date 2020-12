Força da chuva derruba cobertura de posto de combustível em Campo Grande

A chuva derrubou a cobertura do posto de gasolina - (Foto: Divulgação)

A chuva nesta tarde (3) em Campo Grande causou estragos em alguns pontos da Capital. Segundo informações da Estação Meteorológica da Anhanguera-Uniderp, houve pancadas de chuvas até 9,0 milímetros, com trovoadas e raios. Os ventos chegaram até 44km/h. A região do Carandá Bosque foi uma das mais afetados, com ventos de 66 km/h.

A força do temporal chegou a derrubar a cobertura de um posto de combustível localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Antônio Teodorowick. Ninguém se feriu e o serviço foi paralisado após o prejuízo.

O posto é localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Antônio Teodorowick

Em alguns bairros a chuva começou mais cedo como no bairro Taquaral Bosque, com quedas de postes deixando muitos sem energia. Outra região que ficou sem energia foi o Maria Aparecida Pedrossian. Nos bairros Buriti, Oliveira, Bonjardim, União e São Conrado moradores relataram a força da chuva.

Mais cedo o portal A Crítica noticiou que as áreas de instabilidades ganham força a partir de hoje, como a estimativa da primeira quinzena de dezembro ser chuvosa em todo Estado podendo ocorrer condições adversas como chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo. A média em Campo Grande pode registrar mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Confira o vídeo: