Festival On-Line da Melhor Idade terá participação de 20 cidades na dança de salão

Vai começar o Festival On-Line da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul - Dança de Salão 2020. Casais de 20 municípios estão prontos para a disputa virtual, organizada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A primeira fase tem início na segunda-feira (16.11) e contará com júri popular. Os vídeos com as apresentações para votação serão disponibilizados na página oficial da Fundação no Facebook e canal no YouTube.

Os municípios inscritos são Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Bataguassu, Caarapó, Camapuã, Dourados, Glória de Dourados, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Maracaju, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Selvíria, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

A escolha da dança de salão deu-se por ser uma modalidade que pode ser desenvolvida em âmbito domiciliar, evitando possíveis aglomerações, em decorrência da Covid-19. A modalidade também faz parte dos tradicionais Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, criados em 2017, e migrados neste ano ao formato on-line, por serem direcionados a pessoas acima de 60 anos, um dos grupos mais suscetíveis às complicações do novo vírus.

“A Fundesporte teve de se reinventar nesse período tão complicado de pandemia em 2020 e não poderíamos, com todas as precauções, deixar de organizar um evento direcionado à população idosa, proporcionando qualidade de vida e bem-estar físico e psicológico”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Segundo a gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, os casais estão animados para a competição. “Sentimos que, tanto nas reuniões com os gestores esportivos de cada município, quanto por mensagens, eles estão se sentindo muito motivados e agradecidos por a Fundesporte lançar um evento, mesmo on-line, num momento de pandemia, pensando nas pessoas idosas”.

Nas redes sociais já é possível notar o entusiasmo dos participantes, além de amigos e familiares. “Eles estão fazendo uma campanha para votação aos municípios participantes. Estão realmente se mobilizando e isso acaba também reunindo pessoas da família, amigos, familiares e demais pessoas de cada cidade, que vão acompanhar a competição”, finaliza Karina Quaini.

Como vai funcionar?

De acordo com o regulamento, as disputas serão em casal. Cada cidade terá a participação de um, que fará sua apresentação em casa ou em local escolhido pela Prefeitura. As secretarias municipais de esporte ou assistência social, responsáveis pelas ações voltadas à terceira idade, deverão designar um interlocutor para acompanhar o casal participante e auxiliá-lo, seguindo protocolos rígidos de biossegurança.

Na primeira fase, cada interlocutor municipal enviou à organização do Festival (Gedel/Fundesporte) um vídeo da apresentação do casal, no estilo Forró. A apresentação tem duração aproximadamente três minutos. Para a escolha dos melhores vídeos, será utilizada votação popular, com o prazo de 24 horas, em enquete nas redes sociais da Fundesporte. Os vídeos serão postados, no canal oficial do YouTube e página no Facebook, sempre às 8 horas, de 16 a 20 de novembro.

Já a semifinal terá como ritmo a valsa e os casais estarão dispostos em dois grupos. As apresentações, com a mesma duração, serão ao vivo e disponibilizadas no canal oficial da Fundação no YouTube. Nesta fase, cada casal será avaliado por cinco membros do júri técnico (organização) e popular.

A final, com seis duplas, também será ao vivo e terá como gênero musical o Chamamé. O formato de avaliação dos participantes será o mesmo da semifinal. O júri técnico, composto por especialistas em dança de salão, vai avaliar os quesitos ritmo, sincronismo, criatividade e expressão. Os três primeiros casais receberão troféu. Além disso, todos os participantes vão ganhar placa de homenagem.

Confira a ordem, por grupo de municípios, de publicação dos vídeos no Facebook e YouTube da Fundesporte, válida pela primeira fase:

Grupo A (16 de novembro, 8h): Alcinópolis, Inocência, Ivinhema e Selvíria

Grupo B (17 de novembro, 8h): Caarapó, Itaporã, Maracaju e Paranaíba

Grupo C (18 de novembro, 8h): Bataguassu, Camapuã, Nova Andradina e Novo Horizonte do Sul

Grupo D (19 de novembro, 8h): Amambai, Anastácio, Glória de Dourados e Sidrolândia

Grupo E (20 de novembro, 8h): Dourados, Jaraguari, Três Lagoas e Vicentina

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de destaque: Fundesporte