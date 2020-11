Festival de Música da Rádio Nacional entra em sua fase final

Com votação recorde pela internet, cerca de 57% a mais do que a edição anterior, o Festival de Música da Rádio Nacional revela os finalistas que vão para próxima fase. Foram 319 músicas inscritas, um nível elevado de qualidade e grande participação de novos artistas.

Para o organizador do festival e gerente de programação da Rádio Nacional, Carlos Senna, não foi fácil escolher as melhores músicas. “O trabalho de avaliação e seleção das músicas foi difícil, mas acho que conseguimos chegar a uma lista de finalistas que contempla a diversidade e competência da produção musical de Brasília e do Entorno do DF”.

Confira a relação de finalistas do Festival de Música da Rádio Nacional FM 2020

A Engrenagem – Era pra ser Relax

Casacasta – O Melhor Lugar

Daniel Rodrigues e Breno Alves – Aqui Também Tem

Forró do B – A Onda que Leva e Traz

Henrique Neto e Carlos César – Samba Lenoir

Ian Coury Trio – Me Deixa

Jeninpapo – Ilha da Madeira

Júlia Carvalho – Foice

Kirá e a Ribanceira – Dia de Feira

Mickael Pederiva – João Ninguém

Trio Shaloshinno – Que Mêda

Zé Krishna e Amigos Eternos – Ganga River

Votação

Para conhecer e escolher a música preferida, basta acessar o site. A escolha popular de Música Mais Votada pela Internet vai até o dia 4 de dezembro.

Nesta edição são sete categorias de premiação: Melhor Música com Letra; Melhor Música Instrumental; Melhor Intérprete Vocal; Melhor Intérprete Instrumental; Melhor Letra; Melhor Arranjo e Música mais votada pela internet.

Presença online

Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o festival passou por adaptações tais como a maior presença online. Além da inscrição e da votação, os participantes também puderam enviar vídeos com as músicas selecionadas. E, para evitar a aglomeração de pessoas, a tradicional festa da final não contará com a presença do público, mas está prevista uma transmissão ao vivo com o resultado dos vencedores, no dia 4 de dezembro, além de um show que será exibido na TV Brasil.

História

Tudo começou em 2009, no Teatro Silvio Barbato, onde também foram realizadas as edições de 2010 e de 2011. Com o sucesso de público e o aumento da participação de concorrentes, a festa passou pelo Teatro Garagem do Sesc (2012), pelo Teatro do CCBB (2013) e pelo Cine Brasília (2014), até chegar ao Teatro da Caixa Cultura, onde o festival é realizado desde 2015.

Ao longo dessas 12 edições, foram mais de 4 mil músicas inscritas, milhares de execuções das músicas classificadas na programação da Nacional FM, acessos e votações recordes no site do festival, programas especiais apresentados pela TV Brasil, lançamentos de CDs com as músicas finalistas e a participação vibrante de torcidas nos shows das finais.