Festa com 150 pessoas é fechada pela Guarda Municipal e Conselho Tutelar

Grande quantidade de bebida alcoólica foi encontrada durante festa, em Dourados (MS) - (Foto: Guarda Municipal de Dourados)

Uma festa com 150 pessoas foi encerrada no último sábado (7), em Dourados, pela Guarda Municipal e Conselho Tutelar. Os agentes da corporação constataram a ausência do seguimento das orientações de saúde para conter o contágio pela covid-19.

Na chácara onde acontecia o evento havia muitos adolescentes, o que motivou a ida dos conselheiros tutelares. Segundo a ocorrência, havia muita bebida alcoólica no local.

Uma pessoa foi enviada à Delegacia de Polícia Civil e, conforme a Guarda Municipal, outras duas poderão responder pelo crime de desobediência à determinação do poder público que promove a queda dos casos de infecção pelo novo coronavírus, o que acarreta em prisão e multa.