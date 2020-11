Feriado de finados será de tempo aberto em todo Estado

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (2) feriado de finados.

As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima são de céu claro a parcialmente nublado com baixa expectativa de chuva.

Os índices de umidade do ar para esta segunda podem variar entre 75% a 40% ao longo do dia. Vento fraco a moderado.

Os termômetros poderão registrar mínima de 14°C e máxima de 34°C, e para a Capital a variação está estimada entre 16°C e 28°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro