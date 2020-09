Fenômeno da chuva escura não deve mais atingir SP neste domingo

Vista da Marginal Tietê, em São Paulo, com alto índice de poluição do ar - ( Foto: Estadão/Daniel Teixeira )

O fenômeno da chuva escura, resultado do encontro das nuvens se encontram com a fuligem de queimadas, não deve ocorrer neste domingo, 20, na cidade de São Paulo. De acordo com o Climatempo, a atmosfera ficou "limpa" por causa da chuva nos últimos dias. A previsão para este domingo é de pancadas fracas.

Especialistas apontam que as partículas na atmosfera vêm da região do Pantanal, que tem sofrido com grande número de incêndios nas últimas semanas.

Na sexta-feira, 18, e sábado, 19, o céu da cidade ficou laranja por causa da mistura de fumaça e névoa. Em 19 de agosto do ano passado, às 15h, o fenômeno da chuva escura ocorreu e fez o dia virar noite. Para especialistas, não havia dúvida de que a coloração foi causada pela fumaça de incêndios em florestas. Isso porque na amostra havia quantidade importante de reteno, material que só é formado quando há queima de biomassa - árvores, troncos e matas, por exemplo.