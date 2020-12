Feirão de Imóveis On-line de MS acontece a partir de hoje com mais de 3 mil residências disponíveis

O presidente do Secovi, Marcos Augusto Netto - (Foto: Divulgação)

Acontece a partir de hoje (7) até o dia 13 o Feirão de Imóveis On-line de MS, realizado pelo Sindicato da Habitação (Secovi-MS). A feira pode ser acessada pelo site www.feiradeimoveisms.com.br, que poderão ser atendidas por corretores on-line. O público poderá escolher entre cerca de 3.500 imóveis disponíveis para financiamento, com oportunidades para a aquisição de imóveis novos, usados ou na planta.

"As melhores oportunidades do mercado imobiliário de Campo Grande e do interior do estado estarão reunidas em um único portal. São imóveis que vão da faixa Minha Casa, Minha Vida até os de alto padrão, para aquisição e locação e lançamentos", diz o presidente do Secovi, Marcos Augusto Netto.

Financiamento pela Caixa - O evento on-line reúne todos os agentes do segmento do crédito imobiliário, incluindo construtoras e corretores. Os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para começar a pagar.

A contratação poderá ser feita pelo aplicativo Habitação Caixa, nos Correspondentes Caixa Aqui ou através das agências. Os interessados podem fazer as simulações pelo App Habitação Caixa ou site www.caixa.gov.br e comparar as melhores condições para seu financiamento.

O cliente pode simular e visualizar as opções disponíveis diretamente no aplicativo Habitação Caixa, e, em caso de dúvidas, pode contar com a orientação do seu gerente de relacionamento ou dos Correspondentes Caixa Aqui, para identificação da opção que mais se enquadra no seu perfil. Para conferir mais detalhes, acesse aqui.

Serviço:

Feira de Imóveis On-line em Mato Grosso do Sul

Período: de 07/12 a 13/12 (segunda-feira a domingo)

Horário: das 8h do dia 07/12 até as 23h do dia 13/12

Site do evento: www.feiradeimoveisms.com.br