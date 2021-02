Feira da Indústria de Calçados começa neste domingo na Capital

(Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

Depois de ter a 2ª edição do ano passado suspensa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul) volta a ser realizada neste ano, seguindo todos os protocolos de biossegurança e com público reduzido para garantir a integridade dos lojistas e expositores. O evento começa neste domingo (28/02) e prossegue até terça-feira (02/03), sempre das 8 às 19 horas, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5.000, Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS).

O evento, voltado exclusivamente para lojistas de calçados, couros e de acessórios do Estado está na sua 11ª edição e contribui com a divulgação das indústrias já instaladas no Estado e das que estarão presentes na Feira. De acordo com o presidente do Sindical/MS (Sindicato da Indústria de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, serão 34 expositores e a projeção é de que a feira movimente R$ 16 milhões.

“É um evento que serve de vitrine para as indústrias que decidem expor seus produtos e uma boa oportunidade de negócio, porque reúne em um único lugar vários representantes da indústria de calçados, couros e acessórios. Nossa expectativa é que o evento movimente R$ 16 milhões, apesar de todas as dificuldades que encontramos agora por causa da pandemia”, afirmou João Batista de Camargo Filho.

Para garantir a saúde e a segurança dos participantes, o presidente do Sindical/MS destacou que foi realizado um protocolo de biossegurança e haverá controle do número de pessoas no evento, além de aferição da temperatura de todos que chegam e álcool em gel espalhados por todo os estandes. “Sabemos que vivemos um momento delicado, mas também precisamos apoiar nossas empresas, então decidimos voltar a realizar a Feicc-MS, mas com todos os cuidados necessários”, finalizou.