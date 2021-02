Fecomércio articula apoio ao PL que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos

Presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo - (Foto: Fecomércio)

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio MS), está articulando no Estado apoio ao PL 5638 de 2020, de autoria do Deputado Federal Felipe Carreras, que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, segmento fortemente atingido pela pandemia da COVID-19.



A articulação ocorre por meio da Assessoria Legislativa - Renalegis (Rede Nacional de Assessorias Legislativas do Sistema CNC-SESC-SENAC, que atua como uma rede colaborativa de relacionamentos, de forma compartilhada e democrática, e que contém informações e serviços voltados para as proposições legislativas em todo o País.



Nesta quinta-feira, 11, o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, enviou carta solicitando apoio à bancada de Mato Grosso do Sul.



“Reconhecemos a enorme importância do Setor de eventos e serviços para a movimentação da economia em nosso Estado e com o forte impacto da pandemia a queda em seu faturamento superou os 90% no Estado, com reflexo em cadeia”, diz.