Farmácias têm recorde de 73 mil casos de covid-19 em testes rápidos em 3 semanas

As farmácias registraram novos recordes semanais de testes rápidos de covid-19, registrando 73.322 mil casos nas últimas três semanas, o que equivale a 15,27% das testagens. Os dados são de levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), antecipado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a entidade, também houve recorde do número de atendimentos nas farmácias, chegando a 186,5 mil testes entre 21 e 27 de dezembro (14,07% de casos confirmados).

Entre os dias 14 e 20 de dezembro, foram realizadas 141,7 mil testagens (com 15,65% de confirmações), enquanto 154,7 mil foram feitas entre 28 de dezembro e 3 de janeiro (16,08% de testes positivos).

No acumulado do ano, 2,031 milhões de testes rápidos foram realizados em farmácias associadas à Abrafarma, sendo que 15% (306 mil) foram positivos.

A região Norte segue liderando o porcentual de casos confirmados, com três Estados nas três primeiras colocações: Acre (27,05%), Amazonas (27%) e Amapá (25,14%).

De acordo com a associação, o Nordeste também apresenta um viés de alta, com quatro Estados acima de 20%: Paraíba (22,4%), Pernambuco (22,37%), Rio Grande do Norte (20,57%) e Ceará (20,51%).