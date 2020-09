Famílias de Água Clara recebem a chave da casa própria nesta terça-feira

Todas as unidades possuem laje e sistema de aquecimento solar de água. - (Foto: Chico Ribeiro/Arquivo)

Com investimento de R$ 14,9 milhões, famílias de Água Clara realizam o sonho da casa própria com a entrega, pelo Governo do Estado, de 144 unidades habitacionais no Residencial Jardim Alvorada – Módulos I, II e III nesta terça-feira (01.09), às 9h. As moradias fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

As unidades são distribuídas em três módulos, sendo os módulos I e II com 50 unidades e o módulo III com 44. Cada casa tem 46,64 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta.

O empreendimento possui pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e iluminação pública, parque infantil, academia de ginástica e quadra poliesportiva. O acesso pavimentado e a drenagem de águas pluviais foram executados com recursos do Governo do Estado. Todas as unidades possuem laje e sistema de aquecimento solar de água.