Famílias comemoram vida nova com a entrega de moradias no Bom Retiro

“Estou realizando o meu sonho de ter uma casa própria após ter morado tantos anos em barraco sofrendo com chuva, sol e vento”, disse a dona de casa Maria Rosileide Dutra Alves, de 52 anos.

Ela é uma das famílias que antes moravam na Comunidade Cidade de Deus, próxima ao lixão da Capital, e que na tarde desta sexta-feira (28) receberam a chave de suas moradias graças a parceria do Governo do Estado e a Prefeitura.

Quem também não conteve a emoção ao entrar na nova casa foi Mírim Pontes Vilhalba, de 26 anos. Mãe de duas filhas ela relatou a tristeza e a preocupação que tinha na antiga casa. “Em dias de chuva e frio eu não sabia o que fazer, minha única preocupação era com as minhas filhas. Mas hoje sou grata a Deus pela minha casa”.

As unidades habitacionais fazem parte do Projeto de Substituição de Moradias Precárias. O projeto se constitui de 136 unidades habitacionais que estão sendo concluídas por etapas. Ano passado 90 moradores foram contemplados.

O valor total do investimento é de R$ 1,3 milhão, sendo R$ 1.276.430,00 do Governo do Estado, valor utilizado para a compra dos materiais de construção. O restante, mais os terrenos, são investimentos do Município.

As unidades estão sendo construídas por moradores que passaram por capacitação oferecida pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). Durante um ano, tempo do curso, cada participante recebeu um salário mínimo e cesta básica da Prefeitura.

Cada casa tem 46,07 m² de área construída; com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Rosana Moura, Agehab

Foto: Divulgação