Sorteio da Nota MS Premiada acontece neste sábado

O Programa Nota MS Premiada passou a vigorar a partir de 1º de janeiro por meio da lei 5.462/2019. - (Foto: Edemir Rodrigues)

Saiba Mais GERAL Ganhadores de abril do Nota MS têm até dia 14 para fazer cadastramento

Os consumidores que fizeram as compras no mês de julho e incluíram o CPF na nota fiscal estão concorrendo aos prêmios do Nota MS Premiada. O sorteio acontece neste sábado ( 29) por meio do concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal.

O resultado estará disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br. “A lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no portal Nota MS Premiada até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio, por isso o consumidor precisa ficar atento para conferir suas dezenas, e acessar o site para fazer o cadastramento, caso seja o ganhador da vez”, lembra o chefe da Unidade de Educação Fiscal Amarildo Cruz.

São R$ 300 mil em prêmios. Para quem acertar as seis dezenas será dividido o valor de R$ 100 mil, e os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil. Qualquer pessoa física que tenha o CPF ativo pode participar do sorteio. Desde o mês de fevereiro o governo do Estado de Mato Grosso do Sul realiza o sorteio das dezenas emitidas nos cupons fiscais.

O Programa Nota MS Premiada passou a vigorar a partir de 1º de janeiro por meio da lei 5.462/2019. Mais informações acesse o site www.notamspremiada.ms.gov.br. O consumidor também pode ligar ou enviar mensagens para o telefone 3389-7801.