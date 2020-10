Faleceu o engenheiro Aroldo Abussafi Figueiró, aos 67 anos

Formado em engenharia civil pela UFMS, Figueiró era era natural de Campo Grande, filho de Eliphas e Sarah Abussafi Figueiró. - (foto: arquivo)

Faleceu nesta madrugada (29/10) em Campo Grande, aos 67 anos, por complicações cirúrgicas, oi engenheiro civil Aroldo Abussafi Figueiró.

Formado em engenharia civil pela UFMS, Figueiró era era natural de Campo Grande, filho de Eliphas e Sarah Abussafi Figueiró.

Grande colaborador do desenvolvimento da Engenharia e do Crea-MS, Figueiró foi conselheiro do Crea-MS por vários mandatos, ocupou a presidência e foi também vice-presidente do Conselho. Atualmente, era o representante do Crea-MS no Conselho Estadual das Cidades.

Dono de uma alegria singular e cativante, Figueiró possuía múltiplos talentos, entre eles o de contar grandes histórias. Ele deixa esposa, cinco filhos e netos aos quais o Crea-MS, em nome de seu presidente, conselheiros e funcionários manifesta o mais profundo pesar.

O velório terá início às 10h desta quinta-feira 29, no cemitério Memorial Park, na Rua Francisco dos Anjos – bairro Santa Branca, na Capital.