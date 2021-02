Exposição Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade chega a Brasília

Brasília receberá, de hoje (6) até 25 de abril, a mais importante mostra sobre o Egito Antigo realizada na América Latina. As 140 peças que compõem a exposição Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade estarão abertas ao público no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) da capital federal.

A exposição é gratuita. No entanto, devido às regras sanitárias decorrentes da pandemia, a visita requer agendamento prévio, que pode ser feito pelo aplicativo Eventim ou pelo site www.eventim.com.br.

A mostra fez sucesso durante sua passagem que pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e foi eleita a “melhor mostra internacional de 2020” pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

As 140 peças têm, em comum, a relevância para o entendimento da cultura egípcia, que manteve, parcialmente, os mesmos modelos religiosos, políticos, artísticos e literários por três milênios. Todo acervo pertence ao Museu Egípcio de Turim, na Itália.

“Aspectos da historiografia geral do Egito Antigo serão apresentados de forma didática, por meio de esculturas, pinturas, amuletos, objetos cotidianos, um Livro dos Mortos em papiro, objetos litúrgicos e óstracons (fragmento de cerâmica ou pedra usados para escrever mensagens oficiais), além de sarcófagos, múmias de animais e uma múmia humana da 25ª dinastia”, informou a divulgação do evento.