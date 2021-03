Explosão deixa ao menos 20 mortos e 600 feridos na Guiné Equatorial

Uma série de explosões em um quartel militar deixou pelo menos 20 mortos e mais de 600 feridos na Guiné Equatorial, neste domingo, 7, segundo as autoridades do país.

O presidente Teodoro Obiang Nguema disse que a explosão aconteceu devido ao "manuseio negligente de dinamite" no quartel militar, localizado no bairro de Mondong Nkuantoma, em Bata.

"O impacto da explosão causou dano em quase todas as casas e prédios em Bata", disse o presidente em um comunicado.

O Ministério da Defesa da Guiné Equatorial publicou um comunicado no final do domingo dizendo que um incêndio em um armazém de armas no quartel causou a explosão de munições de alto calibre. A pasta disse que a contagem provisória de mortos era de 20 e afirmou que a causa da explosão será investigada.