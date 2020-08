Expectativa da prefeitura é fase verde em entre dias 20/9 e 10/10, diz Covas

Brunos Covas (PSDB) - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), informou que a expectativa para a capital é estar na fase 4 verde do Plano São Paulo entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro. A fase é a segunda menos restritiva do plano de controle da disseminação do coronavírus.

O município de São Paulo está na fase 3 amarela desde o início de julho.

Segundo Covas, a capital está na fase verde em quatro dos cinco indicadores utilizados para determinação das medidas de quarentena.

O critério de novas internações semanais em comparação ao período anterior, segundo apresentação no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, é o único que não atende aos critérios.