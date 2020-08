Exames teóricos e práticos de direção veicular retornam com limitações

Com horário agendado, uso de equipamentos individuais de proteção e limitação do número de candidatos, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), retomará a realização de exames práticos e teóricos de direção veicular na próxima segunda-feira (03). Os exames estavam suspensos na Capital, desde o dia 17 de julho, por conta do Decreto Municipal que vedava as aulas presenciais de qualquer natureza.

Para os exames de categoria B, é obrigatório o uso da máscara por parte do aluno, do instrutor e do examinador, além do uso do álcool em gel, disponibilizado dentro do veículo. Para os exames de categoria A, além da máscara é necessário que o aluno use capacete próprio. “Apenas aos candidatos que apresentarem capacete próprio, sendo vedado o seu compartilhamento, poderão realizar a prova”, comenta a diretora de habilitação, Loretta Figueiredo.

“O instrutor irá higienizar o carro a cada aluno que usá-lo. Além disso a recomendação é para não agendar/realizar exame para o candidato que apresentar sintomas como tosse, febre, coriza, dificuldade para respirar, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta, pois este poderá ser impedido de realizar o exame”, conclui.

Aulas práticas –Conforme o plano de biossegurança que cada CFC (Centro de Formação de Condutores), apresentaram a Prefeitura, as aulas práticas também retornam na próxima semana.

Prazos prorrogados

É importante ressaltar que por conta da pandemia, a deliberação 185 do Contran, publicada em 19 de março, garante que candidato que está com o processo em aberto, poderá concluí-lo em 18 (dezoito) meses e não em 12 (doze) meses como previa a legislação de trânsito.

Viviane Freitas, Detran/MS