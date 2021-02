Ex-prefeito de Água Clara, Edvaldo Queiroz recupera direitos políticos

O ex-prefeito de Água Clara, Edvaldo Alves de Queiroz (PDT), mais conhecido como "Tupete" - (Foto: Divulgação)

O ex-prefeito de Água Clara, Edvaldo Alves de Queiroz (PDT), mais conhecido como "Tupete", conseguiu recuperar, na 4ª Seção Cível do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), os direitos políticos, que tinham sido suspensos por oito anos. De acordo com o advogado André Borges, que atua na defesa do ex-prefeito e ajuizou ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MPE (Ministério Público Estadual), os desembargadores aceitaram por unanimidade o pedido da defesa, porém, o ressarcimento ao erário, no valor de R$ 10 mil, foi mantido, mas extinguiram o processo de improbidade administrativa.

"O TJ há anos tem lidado muito bem com o tema da improbidade, evitando, por razões de justiça e legalidade, matar pardais com tiros de canhão, ou seja, interpretando a lei de improbidade sem exageros, afastando aquilo que se denominou chamar de Direito Administrativo do medo", afirmou André Borges, completando que foi uma vitória importante porque o seu cliente restabeleceu os direitos políticos. "Agora, ele pode ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal daqui a dois anos ou, se quiser, daqui a quatro ser candidato a prefeito de Água Clara", reforçou.

Entenda o caso

Em 2009, o MPE denunciou como irregular a publicação de um Informe Publicitário redacional da Prefeitura de Água Clara, publicada no “Jornal A Crítica” no dia 10 fevereiro de 2008, que tratava sobre um pacote de inaugurações no aniversário de 55 anos da cidade, mas continha fotos do prefeito. Inicialmente, Edvaldo Queiroz tinha sido condenado ao ressarcimento integral do dano ao erário, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público por cinco anos.

O ex-prefeito de Água Clara, Edvaldo Alves de Queiroz (PDT), mais conhecido como "Tupete"

Na ação rescisória, André Borges explicou que a ação civil pública foi ajuizada tendo por fundamento o fato de que, enquanto prefeito de Água Clara, Tupete teria cometido ato de improbidade administrativa em razão da contratação e veiculação de publicidade institucional, caracterizando promoção pessoal. "A sentença rescindenda, ao analisar a acusação do MPE, praticamente não se dedicou à busca do elemento volitivo, qual seja, a culpa grave e o dolo, fixando-se na veiculação da sua imagem e do seu nome na publicidade. Assevera que, para verificar a ocorrência de promoção pessoal, há de se indagar sobre o propósito da publicação questionada, que, na espécie, era simplesmente a de informar as realizações da gestão administrativa que se findava", pontuou a defesa.

O advogado ressalta que o único fato objeto da condenação não levou à configuração da culpa grave e do dolo, razão suficiente para ser reconhecida a direta e manifesta violação aos artigos 10, XI, e 11, I, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, §§ 1º e 4º do artigo 37 e artigo 39 da Constituição Federal, 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015. "Defende que a condenação que lhe foi imposta sempre esteve próxima do máximo previsto no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, sendo, pois, desproporcional. Requer a rescisão da sentença e a prolação de novo decisum, desta vez para julgar improcedentes as pretensões formuladas nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000295-65.2009.8.12.0049 ou reduzir a condenação aplicada, excluindo-se, pelo menos, a sanção de suspensão dos seus direitos políticos", solicitou.

No seu voto, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, que foi o relator do processo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação para, com base no artigo 966, V, CPC, rescindir a sentença proferida nos autos nº 0100225-73.2004.8.12.0003 nos capítulos que determinou ao autor o pagamento de multas civis, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos ficais ou creditícios e a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos para, julgando novamente a matéria, afastar tais condenações, permanecendo apenas a condenação de ressarcimento ao erário. Os demais desembargadores da 4ª Seção Cível do TJMS, por unanimidade, rejeitaram a preliminar de falta de interesse de agir e julgaram parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do relator, contra o parecer.