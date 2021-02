Ex-negociador do Brexit, David Frost é nomeado ministro para relações com UE

Principal representante do lado britânico nas negociações pelo Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, David Frost foi nomeado ministro para as relações com o bloco e se disse "enormemente honrado" em assumir a função.

Frost estava previsto para se tornar assessor de segurança nacional do governo do premiê Boris Johnson, mas foi substituído por Stepehen Lovegrove, diante de críticas por sua suposta falta de experiência na área. Ele esteve à frente de todo o processo de discussões pela separação, que foi finalizada no início deste ano.