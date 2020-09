Evento aborda possibilidades de negócios no Chile

Oportunidade para pequenos negócios - (Foto: Divulgação)

Empresários sul-mato-grossenses interessados em conhecer possibilidades de negócios no Chile já podem se inscrever para o webinar “Cruzando Fronteiras”, realizado pelo Sebrae/MS. O evento será transmitido on-line nesta quarta-feira (02), às 16h (horário local). As inscrições são gratuitas.



A atividade é direcionada aos empreendedores que buscam o mercado internacional. Nela, os participantes irão conhecer empresas locais que já têm relações comerciais estabelecidas com empreendimentos chilenos, além de tirar as dúvidas sobre o assunto.



A transmissão on-line contará ainda com a participação do ministro João Carlos Parkinson de Castro, responsável pela coordenação geral de assuntos econômicos da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores; e do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.



A iniciativa é apoiada pelas organizações Ministério das Relações Exteriores, Centro Internacional de Negócios de MS, FIEMS, FAEMS, Fecomércio, Famasul, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar; ProChile, Centros de Negócios Sercotec e Universidade Católica do Norte.



“O evento visa fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Chile, especificamente em Mato Grosso do Sul. O Sebrae busca promover o fortalecimento dos negócios locais, abrindo novos mercados e considerando o corredor bioceânico e nossa proximidade geográfica”, destaca o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.



Como se inscrever

Para participar do webinar “Mato Grosso do Sul Cruzando Fronteiras – Chile”, os interessados devem preencher um formulário on-line em: bit.ly/mscruzandofronteiras. O link de acesso à transmissão será enviado no contato informado. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.