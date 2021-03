Eurogrupo reforça que retirada prematura de apoio fiscal deve ser evitada

O Eurogrupo, que reúne os ministros das finanças da zona do euro, reforçou nesta segunda-feira, 15, a necessidade de manutenção do apoio fiscal às economias da União Europeia até que a recuperação econômica da crise gerada pela pandemia de covid-19 esteja em curso. "A retirada prematura do apoio fiscal deve ser evitada", diz um comunicado divulgado após uma reunião das autoridades.

Segundo os ministros, uma alta taxa de vacinação contra a covid-19 é "crucial" para a superação da pandemia. O Eurogrupo considera, contudo, que as perspectivas "permanecem nubladas" pela incerteza e que a retomada econômica deverá ser desigual. Nesta segunda-feira, diversos países europeus suspenderam a aplicação da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca.

"Estamos unidos em nossa abordagem de que, até que a crise da saúde passe e a recuperação esteja firmemente em andamento, continuaremos a proteger nossa economia por meio da implementação do nível necessário de apoio fiscal", diz outro trecho da nota. Os ministros também reforçam que a política fiscal deve permanecer "ágil" e se ajustar "com eficácia" à medida que a situação econômica e de saúde evolui.

Quando a situação melhorar e a retomada econômica estiver "firmemente em andamento", aconselha o Eurogrupo, as medidas fiscais deverão se tornar mais direcionadas e os países terão que lidar com o aumento da dívida pública.