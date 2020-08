EUA/Fauci: Devemos levar crianças de volta às escolas, talvez não em todas áreas

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIH) dos Estados Unidos, Anthony Fauci - (Foto: Divulgação)

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIH) dos Estados Unidos, Anthony Fauci afirmou que o país deve tentar o máximo possível levar as crianças de volta às escolas, diante dos benefícios que isso traz. Segundo ele, porém, em zonas de muito contágio "é preciso avaliar se queremos de fato colocar crianças na escola nesses casos". O presidente Donald Trump tem insistido em reabrir as escolas no outono local, que começa em 22 de setembro.

A declaração de Fauci foi dada durante entrevista virtual veiculada nesta quinta-feira, 13, pela revista National Geographic em seu site. Segundo ele, esse processo precisa ter como prioridade "a saúde dos alunos, dos professores e das pessoas que entrarão em contato com eles".

Fauci comentou que, nas zonas de menor contágio, deve ser tentado levar as crianças de volta às escolas. Mesmo nas chamadas "zonas amarelas", onde há casos da doença, é possível levá-las de volta ao ensino presencial, argumentou, com bastante atenção a medidas como o uso de máscaras, maior separação física, aulas ao ar livre quando possível.

Ele também notou, contudo, que nas áreas do país nas quais "há muitas infecções ocorrendo" isso pode ser mais difícil. Nesse caso, "é preciso avaliar se queremos de fato colocar as crianças na escola", comentou, prevendo que muitos pais de alunos e professores provavelmente seriam contra o retorno, diante desse contexto.