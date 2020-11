EUA/Biden: para vencer o novo coronavírus, primeiro é preciso derrotar Trump

O candidato Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que enfrentará a pandemia do novo coronavírus, mas que primeiro ele precisa derrotar outro "vírus": o atual presidente do país, Donald Trump. Falando para dezenas de carros estacionados em um campo em um parque na Filadélfia, Biden disse à multidão que "a verdade é que, para vencer o vírus, nós primeiro temos que derrotar Donald a Trump - ele é o vírus!"

Apesar de uma chuva fraca, muitos na multidão sentaram-se em seus carros ou ficaram na lama sob guarda-chuvas para assistir ao discurso de Biden. Apoiadores buzinaram durante todo o discurso, enquanto outros agitavam faixas e aplaudiam.

Biden encerrou o dia de campanha na Filadélfia com uma crítica a como Trump lidou com a pandemia do novo coronavírus. Ele disse que Trump era "uma vergonha"

por sugerir que os médicos inflam a quantidade de casos de covid-19 por dinheiro.

O candidato disse que a Pensilvânia é "crítica" para suas chances no pleito, mas expressou otimismo quanto ao resultado da eleição presidencial na terça-feira. "Quando a América for ouvida, acredito que a mensagem será clara: é hora de Trump fazer as malas e ir para casa."

Fonte: Associated Press.