EUA: Trump expressa luto pela morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado em que expressa luto pela morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg e faz homenagem à magistrada, que exerceu o cargo por 27 anos. "Hoje, nossa nação está de luto pela perda de uma titã da lei", afirmou.

Na nota, Trump destaca que Ginsburg era renomada "por sua mente brilhante" e por suas "poderosas divergências" na Corte. "As opiniões dela, incluindo em decisões conhecidas relacionadas à igualdade legal de mulheres e de pessoas com deficiências, inspiraram todos os americanos e gerações de grandes mentes do Direito", ressaltou.

O republicano ressaltou ainda que a juíza foi uma "batalhadora até o fim" e ofereceu orações aos familiares. "Que a memória dela seja uma grande e magnífica bênção para o mundo", concluiu, sem dar indicações de como pretende conduzir o processo de sucessão.