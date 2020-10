EUA: Trump diz que governo trabalha por novos estímulos fiscais e ataca oposição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: Agência Brasil)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira que o governo americano está trabalhando para implementar uma nova rodada de estímulos fiscais, para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. Durante evento virtual, o republicano responsabilizou a oposição pela dificuldade em aprovar um pacote. "Os democratas apenas querem dinheiro para socorrer estados governados por eles", acusou.

Direto do jardim da Casa Branca, Trump voltou a dizer que uma vacina eficaz contra o coronavírus estará disponível antes do fim do ano. Em campanha à reeleição, ele prometeu continuar cortando impostos e regulações e disse que seu oponente, o ex-vice-presidente Joe Biden, pretende elevar a carga tributária no país. "Estamos tentando obter mais dinheiro de estímulos", pontuou.