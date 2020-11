EUA: secretário de saúde espera começar vacinação em massa contra covid em março

O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, afirmou nesta terça-feira que acredita que haverá doses suficientes para uma campanha de vacinação contra o coronavírus em massa no país a partir de março de 2021. "A Pfizer vai distribuir até 20 milhões de doses por meses a partir do final de novembro", disse, em entrevista ao programa Today Show, da NBC. Azar acrescentou que, até o fim de dezembro, deve haver volume suficiente de doses para imunizar os grupos sociais mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças graves.