EUA: organização avisa que 2º debate será virtual; Trump diz que não participará

Donald Trump - (Foto: Nicholas Kamm/AFP)

O comitê que organiza os debates presidenciais nos Estados Unidos anunciou que a segunda edição, marcada para a próxima quinta-feira, 15, ocorrerá em formato virtual, para "proteger a saúde e a segurança de todos os envolvidos". A mudança acontece após o presidente americano, Donald Trump, ter sido diagnosticado com o coronavírus, apenas dois dias depois do primeiro encontro com o candidato democrata, Joe Biden.

Em comunicado, os organizadores explicaram que, pelo novo formato, os postulantes estarão em localidades remotas separadas e responderão perguntas diretas de eleitores, sob mediação do jornalista Steve Scully, editor da C-Span, que estará no Centro de Artes Performáticas do Condado de Miami-Dade, na Flórida.

O diretor da campanha republicana, Bill Stepien, afirmou que Trump não participará do evento virtual, que ele qualifica de "triste desculpa para socorrer Joe Biden". Para ele, a segurança dos participantes poderia ser assegurada sem a necessidade de mudar o formato. Stepien classificou a decisão de "unilateral" e "patética".

"O presidente Trump venceu o primeiro debate apesar do terrível e parcial moderador Chris Wallace, e todo mundo sabe disso", alegou, acrescentando que pretende promover um comício no dia do debate.

Porta-voz de Biden, Kate Bedingfield disse que o ex-vice-presidente pretende participar do encontro, para "falar diretamente ao movo americano e comparar o plano dele para unir o país e se reconstruir, melhor do que a falha de liderança de Donald Trump em relação ao coronavírus".