EUA impõem sanções a empresas de China e Emirados Árabes por negócios com Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções contra quatro empresas provenientes de China e Emirados Árabes Unidos por realizarem negócios com a petroquímica iraniana Triliance, que integra lista de empresas banidas pelos americanos desde janeiro.

"Os setores petroquímico e de petróleo do Irã são as principais fontes de financiamento para o regime iraniano, usados para apoiar sua maligna agenda interna e externa", disse o secretário Steven Mnuchin. "Os EUA agirão contra pessoas que apoiam atores ilícitos envolvidos no movimento das vendas de petróleo e petroquímicas do Irã", acrescentou.

As companhias alvos das punições são as chinesas Donghai e Petrochem, que estariam atuando no transporte e no pagamento de produtos da Triliance, respectivamente. Já Alpha Tech e Petroliance Trading, dos Emirados Árabes Unidos, são acusadas de intermediar as vendas.