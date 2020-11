EUA: Geórgia terá recontagem de votos

O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, confirmou na tarde desta sexta-feira, 6, que haverá recontagem de votos no Estado. O presidente Donald Trump faz, após resultados desfavoráveis na apuração, uma blitz judicial para tentar reverter as perdas que tem tido em alguns Estados, como a Geórgia, para o seu concorrente democrata.

Por volta das 13h desta sexta-feira, Joe Biden aparecia à frente do presidente Trump no Estado tradicionalmente republicano com uma vantagem inferior a 1.100 votos.

As estatísticas apontam empate de 49,4% dos dois candidatos na Geórgia, com 98% das urnas apuradas. Biden - que já garantiu 253 delegados - lidera no Arizona (11 delegados), Geórgia (16), Nevada (6) e Pensilvânia (20). Se confirmar todas as vitórias, alcançará a marca de 306 delegados - 270 são necessários para o triunfo. (Com agências internacionais).