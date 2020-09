EUA: dívida deve superar o PIB do país no ano fiscal de 2021

A dívida do governo dos Estados Unidos superará seu Produto Interno Bruto (PIB) no ano fiscal de 2021, um marco não visto desde pouco depois da Segunda Guerra, diante da grande resposta fiscal à pandemia da covid-19. O Escritório para o Orçamento do Congresso afirmou nesta quarta-feira, 2, que a dívida federal mantida pelo público deve alcançar ou superar 100% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano fiscal que começa em 1º de outubro.

Com isso, os EUA estarão na companhia de alguns países cujas dívidas superam o PIB, entre eles Japão, Itália e Grécia. Neste ano, a relação entre dívida e PIB dos americanos deve ficar em 98%, também a maior desde 1946, quando ela estava em 106%. Fonte: Dow Jones Newswires.