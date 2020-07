EUA confirmam fechamento de consulado em Chengdu, após ordem do governo chinês

Um comunicado do Departamento de Estado americano diz que o consulado suspendeu suas operações às 10 da manhã - (Foto: Official White House)

Os Estados Unidos afirmam que fecharam seu consulado em Chengdu, na China. O país asiático ordenou o fechamento do consulado como retaliação à ordem dos EUA na semana passada para que o consulado chinês em Houston (Texas) fosse fechado. Um comunicado do Departamento de Estado americano diz que o consulado suspendeu suas operações às 10 da manhã (horário local) nesta segunda-feira, 27. A nota expressou decepção com a decisão da China e disse que os EUA tentarão continuar sua aproximação com a região por meio de outras missões com o país asiático. Fonte: Associated Press.